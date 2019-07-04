04.07.2019 21:30
Haberler» Spor» Haber

Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldı

Denenmek için Hatay

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Hatayspor'da, 3 yabancı futbolcu denemeye alındı.

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Hatayspor'da, 3 yabancı futbolcu denemeye alındı.

Yeni sezonda işleri sıkı tutan ve transferde hata yapmak istemeyen bordo-beyazlılar Estonya'nın FCI Levadi takımında forma giyen 28 yaşındaki Ukraynalı Yevhen Budnik'i, Irak U-19 Milli Takımı'nın Kaptanı Ahmed Sartip'i ve henüz bilgisine ulaşılamayan Papa Mane isimli bir futbolcuyu denemek üzere Hatay'a çağırdı. 3 futbolcu bugün takımla beraber, Osman Çalğın Tesisleri'nde antrenmana katıldı.

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un 8 Temmuz'da başlayacak olan Erzurum kampı sonrası vereceği rapor doğrultusunda, futbolcularla resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İHA
Hatayspor, Hatay, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:26   Tenis: Wimbledon
22:24   Gazişehir Gaziantep topbaşı yaptı
22:18   Gazişehir Gaziantep yeni sezonun startını verdi
22:16   Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir'i transfer etti
22:10   30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
22:07   Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası
21:59   Okçuluk: Dünya Kupası