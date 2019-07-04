04.07.2019 22:31
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Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldı

- Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldıHATAY - Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Hatayspor'da, 3 yabancı futbolcu denemeye alındı.

- Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldı
HATAY - Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Hatayspor'da, 3 yabancı futbolcu denemeye alındı.
Yeni sezonda işleri sıkı tutan ve transferde hata yapmak istemeyen bordo-beyazlılar Estonya'nın FCI Levadi takımında forma giyen 28 yaşındaki Ukraynalı Yevhen Budnik'i, Irak U-19 Milli Takımı'nın Kaptanı Ahmed Sartip'i ve henüz bilgisine ulaşılamayan Papa Mane isimli bir futbolcuyu denemek üzere Hatay'a çağırdı. 3 futbolcu bugün takımla beraber, Osman Çalğın Tesisleri'nde antrenmana katıldı.
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un 8 Temmuz'da başlayacak olan Erzurum kampı sonrası vereceği rapor doğrultusunda, futbolcularla resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldı
Kaynak: İHA
Hatayspor, Hatay, Spor

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