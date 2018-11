Deneri'den Prof. Dr. Şimşek'e Nezaket Ziyareti

30 Kasım 2018 Cuma 11:29



30 Kasım 2018 Cuma 11:29

AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitki Bölüm Başkanı Prof. Dr. Miktad Şimşek'i makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri, Yenişehir İlçe Başkanı Hasan Dögen ve yönetim kurulu üyeleri, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitki Bölüm Başkanı Prof. Dr. Miktad Şimşek'i ziyaret etti. Hasbihal ortamında geçen ziyarette ülke adına yapılabilecek çalışmalar konuşuldu. Diyarbakır'daki önemli değerlere nezaket ziyaretleri kapsamında Prof. Dr. Şimşek'i ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan Deneri, "Yönetim kurulu ve ilçe başkanlarımız ile Diyarbakır'da çok önemli değerlerini ve Diyarbakır'da kamu kurum kuruluşlarını ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretlerimiz kapsamında değerli hocamızı da ziyaret ettik. Bu vatan hepimizindir asla kimse topraklarımızı bölemez parçalayamaz. İnsanlığa hizmet eden ve bayrağını, devletini seven kim olursa olsun her zaman önemli değerlerin yanlarında olacağız. Değerli hocamızı da bu kapsamda ziyaret ettik. Çok memnun kaldık. Ziyaretimiz güzel geçti" dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Şimşek ise, "Öncelikle böyle değerli genç dinamik vatan sevgisi bayrak sevgisi halkın sevgisi ve Allah korkusu olsan güzel insanlara kapımız her zaman açıktır. Güzel bir ülkemiz var, kıymetini bilelim. Sizler gibi güzel STK 'lara kapımız her zaman açıktır, bizleri ziyaret etmeniz beni çok sevindirmiştir" diye konuştu. - DİYARBAKIR