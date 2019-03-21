Denetim Altında Bulunan Hükümlülere Trafik Kuralları Anlatıldı

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim altında bulunan hükümlülere trafik kurallarını anlatan seminer verildi.
Düzenlenen seminerde Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nde görevli polis memuru Hasan Türker konuşmacı olarak katıldı.
Türker, hükümlülere trafik kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, güvenli sürüş teknikleri, araç içi güvenliği, araç park kuralları ve bu kuralların toplumsal yaşam açısından önemi konusunda bilgiler verdi.
Seminere katılan 50 hükümlünün dikkatle dinlediği seminer soru cevap kısmıyla son buldu.
Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinar, Güncel
Kaynak: AA