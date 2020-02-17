Denetim seferberliği başladı

Denetim seferberliğinin Bakan Dr. Bekir Pakdemirli tarafından açıklanmasının ardından İzmir 'de ilk denetim İl Müdürü Mustafa Özen tarafından yapıldı.

İzmir Bornova'da bulunan bir süt işletmesinde denetim gerçekleştiren Mustafa Özen ve beraberindeki teknik ekip süt dolum bölümü ile sütün işlendiği alanlarda denetim yaparak, üretilen ürünler üzerindeki etiketleri kontrol etti. Denetim sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Özen; "İlimizde süt ve süt ürünleri üretim yerleri 149 tane. Bugün aynı zamanda takviye edici gıda üreten işletmeleri de denetliyoruz. 13 tane takviye edici gıda işletmesi mevcut. Bu işletmelere yönelik 60 tane ekibimiz şu an alanda. 120 personelimizle denetim gerçekleştiriyoruz. Bu denetimler 6 gün sürecek. Her gün farklı bir ürün çeşidine denetim gerçekleştirecek" dedi.

MİSYONUMUZ 'GÜVENLİ GIDA'

İzmir'de üretilen süt ve süt ürünlerinin Türkiye ve dünyanın birçok noktasındaki insanlara ulaştırıldığını vurgulayan Özen, İl Müdürlüğü olarak misyonlarının vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu aktardı. Özen, "Bakanımızın vermiş olduğu talimat doğrultusunda 81 ilimizde eş zamanlı başlayan ürün bazlı denetimin ilk ayağı olarak ilimizde süt vesüt ürünleri üretimi yapan bir tesiste denetim gerçekleştiriyoruz. İçerisinde bulunmuş olduğumuz işletme orta ölçekli bir işletme olup yaklaşık günlük 18-20 ton civarında süt işleme kapasitesine sahip. Süt ürünleri denince İzmir'in ayrı bir önemi ortaya çıkıyor. İlimiz 1.2 milyon ton yıllık süt üretimi var. Dolayısıyla bu üretimin miktarına bağlı olarak da ciddi anlamda süt ürünleri üretiliyor. Üretmiş olduğumuz bu ürünlerimizi sadece İzmir içerisinde değil ülkemizin genelindeki vatandaşlarımızın hatta yurt dışındaki ülkelerin vatandaşlarının tüketimine sunuyoruz. Bütün bunlardaki asıl bizim üzerimize yüklenmiş olan misyon vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşmaları noktasındaki sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

46 BİN İŞLETMEYE 77 BİN DENETİM

Vatandaşların da kendilerine yardımcı olmasını isteyen Özen, İzmir'deki 46 bin gıda işletmesine 2019 yılında 77 bin denetim gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Özen, "Kanunun ve ilgili mevzuatların vermiş olduğu yetki çerçevesinde tarladan sofraya, çiftlikten çatala sloganıyla üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar olan bütün zincirde denetimler gerçekleştiriyoruz. İlimizin genelinde bulunan yaklaşık 46 bin gıdayla ilgili işletmemiz var. Bu 46 bin işletmeye 2019 yılından 77 bin denetim gerçekleştirdik. Bakanlık olarak İl Müdürlüğü olarak aslında bu denetimleri devamlı yapıyoruz. Ama güvenli gıdaya ulaşma noktasında vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması noktasında Alo Gıda Hattı 174'ü aramaları oldukça önemli. Çünkü biz etkin bir denetim gerçekleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla gerek bizim rutin denetimlerimiz gerekse ihbar üzerine yapmış olduğumuz denetimler kapsamında 2019 yılında yapmış olduğumuz denetimi, 2020 yılında üstüne koyarak daha kaliteli bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz işin ne kadar büyük bir sorumluluğu olduğunun farkındayız" diye konuştu.

50 İŞLETMEYE MEN!

Üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar bütün süreci denetlediklerini belirten Özen, "Bulunduğumuz işletmeden örnek verecek olursak ham maddenin girişinden çıkışına, farklı ürünlere dönüşene kadar ki bütün aşamaların denetimini yapıyoruz. Örneğin buraya ham madde olarak süt girecek. Sütün izlenebilirliğinden uygun ortam sıcaklığına sahip mi, değil mi veya bu işletmenin bütün hijyen koşullarını taşıyıp taşımadığını denetimini gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuzu denetimlerin içerisinde mevzuata aykırı iş ve işlem yapan işletmelere de yaklaşık 9 milyon liralık bir idari ceza işlem yaptık. 50 işletmeyi faaliyetten men ettik. 2020 yılında da bu işletmeleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyet göstermelerine, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşma noktasında herhangi bir yasal olmayan yola münacat etmemelerini önemle rica ediyorum. Biz denetimleri sürdüreceğiz. Denetim esnasında sadece denetim yapıp gitmiyoruz. Aynı zamanda numune çalışması da yapıyoruz. Eğer olumsuz bir numune çıkarsa bu sefer ilgili kanunların gereğini uygulayacağız" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde tüm ilçelerde gerçekleştirilecek denetimlerde, her gün bir ürüne odaklanılacak. Üretim yerleri yanında toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler de yapılacak. Denetimler, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla Bakanlık tarafından büyük bir titizlikle yürütülecek. Seferberlik kapsamında Bakanlık bünyesindeki 7 bin denetçi sahada olacak. İzmir'de ise hafta boyunca 330 Gıda kontrol görevlisi sahada her gün belirlenen ürün grubunda denetimler gerçekleştirilecek.

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