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Denetimdeki zabıtaları şok eden görüntüler

Bilecik'te zabıta ekipleri lokanta, kantin ve fast foodlara yapılan denetimlerde insan sağlığını hiçe sayan esnafa ceza kesilirken, tarihi geçmiş ürünler imha edildi, bir dükkan ise mühürlendi.

05.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:30Denetimdeki zabıtaları şok eden görüntüler
'te zabıta ekipleri lokanta, kantin ve fast foodlara yapılan denetimlerde insan sağlığını hiçe sayan esnafa ceza kesilirken, tarihi geçmiş ürünler imha edildi, bir dükkan ise mühürlendi.

Bilecik Belediyesine bağlı Müdürlüğü ekipleri Bilecik kent merkezindeki lokanta, kantin ve fast foodlara denetim yaptı. Yapılan denetimlerde işyerinde tarihi geçen gazlı içecek ve gıda maddelerine el konuldu. Bir fast food işletmesine giren ekipler işyerinin alt katında bulunan imalathane girince gördükleri manzara karşısında şok oldular. Zabıta ekipleri hangi dolabı açsa fare pisliğine denk gelirken, bu işyerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca işyeri 15 gün tadilat ve temizlik için mühürlendi.

"Halk sağlığını hiçe sayanları bizde hiçe sayarız"

Yapılan denetimler sonrası İHA muhabirine açıklama yapan Zabıta Amiri Sali Yılmaz, kentte gıda adına satış yapan tüm dükkanların denetleneceğini anlatarak, "Bugün kentteki lokanta, kantin ve fast food gibi yerleri denetledik. Kimi dükkanlar gördük tertemiz, kimi dükkanlar gördük bir bize şoke olduk. Denetim yaptığımız yerlerde büyük bir sayıda tarihi geçmiş gazlı içecek ile gıda maddeleri bulduk. Bunların hepsinin imha ettik. Bir dükkanımızda ise işler biraz ters gitti. Gördüğümüz manzara karşısında işyeri sahibine cezai işlem uyguladık. Dükkanını 15 gün süreyle tadilat ve temizlik için satışa karşı mühürledik. Halk sağlığını hiçe sayanları bizde hiçe sayacağız ve gerekli cezaları keseceğiz. Bu denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Öte yandan Yılmaz, tüm ekip arkadaşlarına halkın sağlığı için gece-gündüz demeden özverili çalışmalarından dolayı teşekkür. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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