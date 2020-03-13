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Denetime gelen ekibi gören tatlıcı kaçtı

İZMİR'in BUCA ilçesinde, zabıta ekipleri, bakkal, market, gıda depoları ve tatlı imalatçılarını denetledi.

13.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:22
Denetime gelen ekibi gören tatlıcı kaçtı

İZMİR'in BUCA ilçesinde, zabıta ekipleri, bakkal, market, gıda depoları ve tatlı imalatçılarını denetledi. Bakteri üretmeye elverişli açıkta muhafaza edilen, tarihi geçmiş ve menşeyi belli olmayan ürünlerin bulunduğu iş yerlerine işlem yapan zabıtayı karşısında gören bir tatlıcı ise kaçtı

Buca Belediyesi, gıda denetimlerine devam ediyor. İlk olarak bakkal ve marketleri denetleyerek açık, bozuk ve menşeyi belli olmayan ürünleri tespit eden zabıta ekipleri, daha sonra marketlerin ürün tedarik ettiği gıda depolarını kontrol etti. Depoları tek tek gezen ekipler, açıkta muhafaza edilen ürünler başta olmak üzere etiketsiz, ambalajsız, faturasız ürünlere el koydu. İş yeri sahiplerine ceza kesti. Zabıta ekiplerinin, Ova Pazaryeri yanında bulunan dükkanına geldiğini gören tatlıcı ise iş yerini bırakıp, kaçtı. Zabıta ekipleri, yerlerde ve kirli kaplarda imalat yapan tatlıcı hakkında işlem başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Buca Belediyesi, Zabıta, Güncel

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