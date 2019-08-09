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Denetimler aralıksız devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

09.08.2019 14:41 Denetimler aralıksız devam ediyor
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bayramlarda tüketimi artan tatlı, pasta, börek, şekerleme ve kuruyemiş imalat ve satışı yapan iş yerlerinde kontrollerini artıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına yoğun çaba gösteriyor. Ekipler yaptıkları denetlemelerde, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarını kontrol ediyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı işletmelerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda ise 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattından ya da 0 (222) 320 14 44 numaralı telefondan yetkililere ulaşılabileceği belirtildi.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın huzurlu ve sağlıklı bir biçimde geçirilebilmesi için çalışmalarına 7/24 devam edecek. - ESKİŞEHİR

Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

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