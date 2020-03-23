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Denetimler yapıldı, fiyat artışına yönelik tedbirler arttırıldı

Denetimler yapıldı, fiyat artışına yönelik tedbirler arttırıldı Korona virüs nedeniyle vatandaşların yoğun talep gösterdiği kolonya, dezenfektan ve gıda ürünleri satan iş yerlerine yönelik denetimler yapılarak, tedbirler arttırıldı.

23.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:35
Denetimler yapıldı, fiyat artışına yönelik tedbirler arttırıldı
MALATYA - Korona virüs nedeniyle vatandaşların yoğun talep gösterdiği kolonya, dezenfektan ve gıda ürünleri satan iş yerlerine yönelik denetimler yapılarak, tedbirler arttırıldı.
Tüm dünyada etkili olan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü salgınına karşı evlerine kapanan vatandaşların ihtiyaç için yoğun alış veriş yaptığı kolonya, dezenfektan ve gıda ürünleri satan iş yerlerine yönelik denetimler, Ticaret İl Müdürlüğü ile Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerde ürünlerin geliş faturaları ile etiket fiyatları incelendi.
"Haksız kazanca izin vermeyiz"
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüsüne karşı belediye olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından fahiş fiyat konusunda da hassas davranarak ilçede bulunan marketlerde fiyat denetimi yaptıklarını söyledi.
Korona virüs nedeniyle oluşan hassasiyeti istismar eden fırsatçılara göz açtırmayacaklarını söyleyen Başkan Çınar, "Vatandaşlarımız tarafından kendilerini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla bazı ürünlere ilçemizde de talep artmıştır. Olağan dışı artan talep sonrası haksız kazanç ortamının oluşmaması için ilçede bulunan bütün marketlerde geniş kapsamlı fiyat kontrolleri yapılmaktadır. Zabıta Müdürlüğümüz ile Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerinin ortaklaşa yaptıkları denetimlerde temizlik ve gıda başta olmak üzere raflardaki tüm ürünler kontrol edilmektedir. Halk sağlığının söz konusu olduğu böylesine kritik bir süreçte haksız kazanç elde etmek isteyen hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli denetimleri yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Denetimler yapıldı, fiyat artışına yönelik tedbirler arttırıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Denetimler yapıldı, fiyat artışına yönelik tedbirler arttırıldı
Etiketler : Yeşilyurt, Malatya, Zabıta, Yerel

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