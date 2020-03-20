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Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı

Yurt dışından gelenlere uygulanan 14 gün evde kalma kuralının pek de işe yaramadığı ortaya çıktı. Sadece Kocaeli'de yapılan denetimlerde 115 kişinin, insanların sağlığını hiçe sayarak evlerini terk ettikleri ortaya çıktı. Kocaeli Valiliği, tespit edilen 115 kişiye Kabahatler Kanunu´na göre ceza kesildiğini açıkladı.

20.03.2020 23:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:07

Kocaeli Valiliği yurt dışından gelen 4 bin 200 kişinin kendilerini 14 gün izole ederek, karantina kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Yapılan denetimlerde 4 bin 200 kişiden 14 gün kuralına uymayan, evde izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 115 kişiye Kabahatler Kanunu´na göre idari para cezası uygulandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Valilik suçun tekrarı halinde ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi. Valilik, 14 gün kuralına uyulmasını isteyerek, "Koronavirüs riskine karşı vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı açısından 14 gün kuralına harfiyen uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur" açıklamasında bulunuldu.

65 YAŞ ÜSTÜNE UYARI

Valilik ayrıca corona virusü ile ilgili olarak şimdiye kadar edinilen bilgilere göre, özellikle 65 yaş ve üstünün hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunun görüldüğünü belirtti.

Corona virüsü riskine karşı risk grubunda bulunanların zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını isteyen Valilik, şu açıklamada bulundu:

"Valiliğimiz tarafından yapılan tespitlere göre riskli grupta yer alan vatandaşlarımızdan Şubat ayında günde ortalama 37 bin 31, Mart ayında ise 34 bin 262 vatandaşımızın halen tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullandıkları belirlenmiştir. Bu durum kendileri açısından tehlike arz etmektedir. Bizler için değerli olan büyüklerimizin, kendi sağlıkları ve güvenlikleri için zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmamaları, koronavirus riskine karşı 14 kuralına harfiyen uymaları konusunda hassasiyet gösterilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir."

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Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı

Kaynak: DHA

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Yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıktı
Etiketler : Kocaeli, Güncel

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