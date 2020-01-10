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Denetimlerde amaç tüketiciyi korumak

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünleri tüketmesi için denetimlerini her ilçede titizlikle gerçekleştirmeye devam ediyor.

10.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:50Denetimlerde amaç tüketiciyi korumak

Büyükşehir Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı gıda mühendisleri ve ilçelerinde kasap denetimi gerçekleştirdi.

Gerçekleşen denetimlerde etlerin mühürlerini, belgelerini ve iş yerinin temizlik durumunu kontrol eden Büyükşehir ekipleri, halkının sağlığını gözeterek satışlarına devam eden esnaflara teşekkür etti.

Tespit edilen eksiklikleri iş yeri sahiplerine ileten Büyükşehir ekipleri, yaptıkları denetimlerdeki temel amacının tüketiciyi korumak olduğunu ifade etti.


Antakya, Zabıta, Defne, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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