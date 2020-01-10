Denetimlerde amaç tüketiciyi korumak

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı gıda mühendisleri Antakya ve Defne ilçelerinde kasap denetimi gerçekleştirdi.

Gerçekleşen denetimlerde etlerin mühürlerini, belgelerini ve iş yerinin temizlik durumunu kontrol eden Büyükşehir ekipleri, Hatay halkının sağlığını gözeterek satışlarına devam eden esnaflara teşekkür etti.

Tespit edilen eksiklikleri iş yeri sahiplerine ileten Büyükşehir ekipleri, yaptıkları denetimlerdeki temel amacının tüketiciyi korumak olduğunu ifade etti.