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DENETİMLERİN SÜRDÜĞÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE EDS KURULUYOR

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKoronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan denetimler sürüyor.

10.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.05.2020 09:57
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan denetimler sürüyor. Öte yandan köprüden geçişi yasak olan araçları tespit etmek amacıyla köprüde EDS kurulumu çalışmaları devam ediyor.
Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler içerisinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yapılan denetimlerde ekipler, güvenlik noktasından geçen araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Öte yandan köprüden geçişi yasak olan araçları tespit etmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa güzergah kuzey platformunda, EDS (Elektronik Denetim Sistemi) kurulması çalışmaları devam ediyor.
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DENETİMLERİN SÜRDÜĞÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE EDS KURULUYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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