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Denetimlerin sürdüğü Zonguldak, havadan görüntülendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle 5 Nisan'dan itibaren il sınırları, 7 Nisan'dan ilçeler arası giriş çıkışlara yasaklanan Zonguldak'ta, kent merkezindeki sakinlik havadan görüntülendi.

10.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:05
Denetimlerin sürdüğü Zonguldak, havadan görüntülendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle 5 Nisan'dan itibaren il sınırları, 7 Nisan'dan ilçeler arası giriş çıkışlara yasaklanan Zonguldak 'ta, kent merkezindeki sakinlik havadan görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 5 Nisan'da 30 büyükşehir ile birlikte giriş çıkışlara yasaklanan Zonguldak'ta, polis ve jandarmanın denetimleri sürüyor. Kentin Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın il sınırında polis ve jandarmanın oluşturduğu denetim noktalarında, seyahat izni olmayan sürücülerin geçişlerine izin verilmiyor. Sürücülerin alınan tedbirlere uymaları konusunda da uyarılar yapılıyor. Araçlarda bulunanların ateşleri ölçülerek nereye gidecekleri ve kimlik bilgileri kayıt altına alınıyor.

KENT MERKEZİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kent merkezindeki sakinlik drone ile havadan görüntülendi. Caddelerin, normal günlere göre boş olduğu gözlendi. Özellikle sabah saatlerinde boş olan caddelerde, öğle saatlerinden itibaren yoğunluk biraz artsa da polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor. İlçe giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde ise durdurulan araçlarda acil işi olmayanlar geri döndürülüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Güncel
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