Denetimli serbestlik çalışanları işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okudu

Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, dezavantajlı grupların topluma kazandırılması için çeşitli projeler yürütüldüğü belirtildi.

Müdürlük personeline hükümlü, yükümlü ve dezavantajlı gruplarla iletişimi daha sağlıklı yapabilmeleri için işaret dili eğitimi verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimi tamamlayan personele sertifikaları verilmiştir. Personelimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirmiştir."