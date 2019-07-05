05.07.2019 15:38
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Denetimli Serbestlik-Çarşamba Belediyesinden iş birliği protokolü

Denetimli Serbestlik-Çarşamba Belediyesinden iş birliği protokolü

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çarşamba Belediyesi arasında yükümlülere verilen kamu hizmeti cezalarının yürütülmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çarşamba Belediyesi arasında yükümlülere verilen kamu hizmeti cezalarının yürütülmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar'ı makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Halit Doğan önce kurum personeli ile bir araya gelerek sohbet etti, ardından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetimli serbestlik hizmetleri hakkında bilgi verdikten sonra, kamu hizmeti cezalarının işleyişini anlatarak yükümlülerin cezalarını toplum içinde infaz ederken bir yandan da topluma faydalı işler yaptıklarını böylece topluma uğrattıkları zararı bir nebze de olsa geri ödemeye çalıştıklarını ifade eden Canan Soğukpınar, topluma hizmet götürmenin önemli bir ayağı olan belediye çalışmalarına katkı sağlamayı arzu ettiklerini, bu anlamda yapılacak olan işbirliği protokolünün bunu sağlayacağını ve ilçe adına son derece faydalı olacağını belirtti.

Denetimli serbestlik çalışmalarını uzun zamandır takip ettiğini ve toplumdan da olumlu geri bildirimler aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Halit Doğan ise toplum için yapılacak her türlü çalışmanın içinde belediye olarak yer almaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti. Başkan Doğan, "Bir şekilde suç işlemiş bireylerin ıslahı toplumun tamamının sorumluluğundadır. Toplum olarak üzerimize düşeni yapmak ve kendi insanlarımız olan bu kişilerin yeniden topluma kazandırmalarına yönelik her türlü çalışmayı desteklemek görevimizdir. Belediye olarak bu anlamda yapılacak tüm çalışmalara destek vermeye ve yardıma hazırız" diye konuştu. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

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