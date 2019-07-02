02.07.2019 15:06
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Denetimli serbestlik hükümlüleri açık havada sinema izledi

Denetimli serbestlik hükümlüleri açık havada sinema izledi

Gaziantep'te bulunan denetimli serbestlik hükümlüleri açık havada sinema filmi izleme keyfi yaşadı.

Gaziantep 'te bulunan denetimli serbestlik hükümlüleri açık havada sinema filmi izleme keyfi yaşadı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde bulunan 110 hükümlü, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında tarihi Cenani Konağında açık havada sinema filmi izledi.
Aileleri ile çeşitli ikramlar eşliğinde "Gülen Gözler" adli sinema filmi izleyen hükümlülerin bazıların ilk defa açık havada sinema filmi izlediği belirtildi.
Kaynak: AA
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