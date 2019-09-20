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Denetimli serbestlik hükümlülerine aşure

BAKIRKÖY Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yargı alanındaki hükümlüler ve kurum görevlilerine aşure dağıtıldı.

20.09.2019 12:25Denetimli serbestlik hükümlülerine aşure
BAKIRKÖY Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yargı alanındaki hükümlüler ve kurum görevlilerine aşure dağıtıldı.
Müdürlüğün Güngören'deki hizmet binasındaki etkinlik, kurum  vaizi Ahmet Faruk Dönmez'in duası ile başladı. Dua ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri ile uygulamadan yararlanan hükümlülere Bakirköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Kurum Müdürü Leyla Karaküllah ve Kurum Müdür Yardımcısı Mustafa Heşe aşure ikram etti. Savcı Arı, Muharrem ayının birlik ve beraberliği yansıttığını surur Aşure ile simge haline geldiğini söyledi. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah da, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zenginleştirilmesi amacı ile düzenlenen etkinlik ile Muharrem ayının faziletinin hissedilmesinin amaçladıklarını ifade etti.



Güngören, Bakırköy, Yerel

Kaynak: DHA

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