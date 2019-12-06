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"Denetimli Serbestlik Protokolü" imzalandı

Karabük Valiliği ile Cumhuriyet Savcılığı arasında Denetimli Serbestlik Hizmetleri Mevzuatına göre hükümlülerin kamu hizmetinde ücretsiz olarak görevlendirilmesi için protokol imzalandı.

06.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:10
Karabük Valiliği ile Cumhuriyet Savcılığı arasında Denetimli Serbestlik Hizmetleri Mevzuatına göre hükümlülerin kamu hizmetinde ücretsiz olarak görevlendirilmesi için protokol imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ile birlikte hazırlanan protokolü imzalayan Vali Fuat Gürel, "Haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesini sağlamayı ve yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmeyi, sosyalleşmelerini teşvik etmeyi, toplumu suça karşı korumayı, üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladık. Denetimli serbestlik yükümlülüğü altında bulunan kişiler adliye, okul, cami gibi kamu kurum ve kuruluşlarımızda kamu yararına ücretsiz çalıştırılacaklar. Bu durum hükümlülerimizi toplumdan soyutlaştırmadan, toplum içinde kalarak, cezalarını infaz etmek sureti ile toplumda daha etkin bir şekilde kazanılması sağlanılmaktadır."diye konuştu. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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