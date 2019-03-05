05 Mart 2019, 10:43
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Denetimli Serbestlik Şartını İhlal Eden 1 Kişi Tutuklandı

Denetimli Serbestlik Şartını İhlal Eden 1 Kişi Tutuklandı

Nevşehir'de Denetimli Serbestlik şartının ihlal eden 1 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de Denetimli Serbestlik şartının ihlal eden 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi amirliğince A.T. kasten yaralama suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.T. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereği denetimli serbestlik imza yükümlülüğünü herhangi bir geçerli mazereti olmaksızın ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR Kale, Nevşehir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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