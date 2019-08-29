Haberler» Güncel» Haber

Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi

Hükümlülerin bahçedeki çalışması Kırşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mesut Atmaca ile röportaj - Kırşehir Kırşehir'de İkizarası Kent Park'da gerçekleştirilen etkinlikte, protokol konuşmalarının ardından Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler ile Açık Ceza İnfaz...

29.08.2019 17:20
Hükümlülerin bahçedeki çalışması
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mesut Atmaca ile röportaj - Kırşehir
Kırşehir'de İkizarası Kent Park'da gerçekleştirilen etkinlikte, protokol konuşmalarının ardından Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Törene, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mesut Atmaca, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Suat Orhan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hatemi Sevinç, Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar ve diğer yetkililer katıldı.
Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi

Başsavcı, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:57   Arnavutköy'de bir kişi serinlemek için girdiği barajda boğuldu
17:56   Filipinler Devlet Başkanı Duterte Çin'de
17:56   30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
17:55   Denetimli serbestlik yükümlülerinden çevre temizliği
17:54   Selam Medya çalışanları biraraya geldi
17:54   Von der Leyen'in Bulgaristan ziyareti
17:54   Her üç düzensiz göçmenden biri Edirne'de yakalanıyor