Denetimli Serbestlik Yükümlüleri 3 Bin Karaçam Fidanı Dikti

Kaynak: AA

Eskişehir'de denetimli serbestlik sistemi kapsamındaki bir grup yükümlü, "Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma Yükümlüleri Projesi"yle yaklaşık 20 dekarlık araziye 3 bin karaçam fidanı dikti.Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü ile yükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zamanı planlaması, bir meslek öğrenerek kendi işini kurması veya bir iş edinmesinin amaçlandığı belirtildi.Açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği çerçevesinde bu ay boyunca infaz uygulamaları kapsamında, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Orman Haftası'nın ilk günü olan 21 Mart'ta tüm Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Orman Bölge Müdürlükleri ile iş birliği yapılarak "Adalet Ormanı" oluşturma çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.Proje kapsamında Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün Tepebaşı ilçesi Turgutlar Mahallesi mevkisinde belirlenen yaklaşık 20 dekarlık araziye 3 bin karaçam ağacının dikildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.Yükümlü ve hükümlülerin infaz sürecinde iyileştirilmelerine katkıda bulunulması amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Ağaç, doğa ve tabiat sevgisinin pekiştirilmesi, gelecek kuşaklara bir iz bırakılması gayretiyle yarınlara daha umutlu bakış açıları kazandırılabilmesi ve yükümlü ile hükümlülerde istenilen yönde olumlu tutum ve davranışlar ortaya çıkarılması sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.