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Denetimli serbestlik yükümlüleri, ağaçları boyadı

Denetimli serbestlik yükümlüleri, ağaçları boyadıHatay'ın Kırıkhan ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, ilçedeki yeşil alanlarda çalışma yaptı.

28.08.2019 17:47
Denetimli serbestlik yükümlüleri, ağaçları boyadı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, ilçedeki yeşil alanlarda çalışma yaptı.
Adalet Bakanlığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ağaç boyama çalışması yapıyor. Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeşil alanlarda ağaç boyama çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında 15 yükümlü ile birlikte Kırıkhan Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Çevre Haftası nedeniyle ağaçların zararlı böceklerden korunması amacıyla Kırıkhan mesire alanında bulunan ağaçların gövdelerinde boyama çalışması yaptı.
Denetimli serbestlik yükümlüleri, ağaçları boyadı

Adalet Bakanlığı, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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