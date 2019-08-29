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Denetimli serbestlik yükümlüleri çevre temizliği yaptı

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde Bolu'da etkinlik yapıldı.

29.08.2019 13:51
Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde Bolu'da etkinlik yapıldı.
Bolu merkezde bulunan Gölköy Göleti Mesire Alanında düzenlenen etkinlik kapsamında 25 yükümlü çevre temizliği yaptı.
Etkinliğe Bolu Cumhuriyet Savcısı Selahattin Halefoğlu, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Orman ve Tarım İl Müdürlüğü ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
Bolu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Nesrin Doğan Fidan, yaptıkları temizlik çalışması hakkında etkinliğe katılanlara bilgi verdi.
Cumhuriyet Savcısı Halefoğlu ve beraberindekiler sonra temizlik yapılan bölgeyi inceledikten sonra etkinliğine katılan yükümlülere teşekkür ettiler.
Denetimli serbestlik yükümlüleri çevre temizliği yaptı

Adalet Bakanlığı, Türkiye, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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