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Denetimli serbestlik yükümlüleri okul temizledi

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri okulları temizledi.

04.09.2019 21:08 Denetimli serbestlik yükümlüleri okul temizledi
Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri okulları temizledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimli serbestlik yükümlüleri, Muratpaşa Belediyesi'nin yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi okullarının bahçelerinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarında görev aldı.
Etkinliğe katılanlar, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda eğitim alması için okul bahçelerinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde belediye ekiplerinin sıkı bir çalışma içinde olduğunu ifade etti.
Okulların talepleri doğrultusunda, spor sahalarının yenilenmesi, boya ve asfalt işleri gibi işlemleri gerçekleştirdiklerini belirten Uysal, Muratpaşa'da camilerin ve parkların temizliğinde görevli denetimli serbestlik yükümlülerinin de okulların temizliğinde görev aldığını aktardı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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