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Denetimli serbestlik yükümlüleri, sağlık çalışanları için maske üretiyor

Türkiye'de korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, denetimli serbestlik yükümlüleri sağlık çalışanlarına yardım için maske üretiyor.

26.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:05
Denetimli serbestlik yükümlüleri, sağlık çalışanları için maske üretiyor
Türkiye 'de korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, denetimli serbestlik yükümlüleri sağlık çalışanlarına yardım için maske üretiyor. Daha öncesinde aldıkları tekstil eğitimine ara verilen 10 yükümlü, atölyede eldiven ve maske takarak günde 1000 adet maske üretiyor.

Kadıköy 'deki İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binasının bahçe katında bulunan Tekstil Uygulama Atölyesi'nde eğitim gören yükümlüler, korona virüs salgını nedeniyle derslerine ara vererek maske üretmeye başladı. Buradaki kursta eğitim gören yükümlüler, maske üretimi sağlayarak sağlık çalışanlarına yardım ediyor. Dezenfekte edilen ve gerekli önlemlerin alındığı atölyede çalışan 10 yükümlü, iki vardiya şeklinde çalışıyor. Maske ve eldiven takarak çalışan yükümlüler 4 iş makinesi ile günde 1000 adet maske üretiyor. Üretilen maskeler hastanelerde gerçekleştirilen dezenfekte işlemlerinin sonrasında sağlık çalışanları tarafından kullanılıyor.

Yükümlülerin maske üretmesi ile ilgili konuşan İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç, "2019 yılı Kasım ayından bu yana 25 yükümlümüzün iki grup halinde eğitim faaliyetlerine dahil ederek 336 saat kurstan sonra tekstil sektöründe istihdam edilecek. Akabinde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitim faaliyetlerine ara verildi. Sağlık kuruluşlarımıza nasıl destek olacağımıza sorduk. Görüşmelerde maske ihtiyacının olduğunu ve tekstil atölyesinde bu ihtiyacı karşılayabileceğimizi belirttik. Onlar da bu ihtiyaçların elzem olduğunu söylediler. Burada maskeleri üretmeye başladık. 10 yükümlümüz ve 4 iş makinesiyle günde 1000 adet maske üretiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Kadıköy, Türkiye, Güncel

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