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Denetimli Serbestlik yükümlüleri Söke'de temizlik çalışması yaptı

Aydın'ın Söke ilçesinde, Denetimli Serbestlik yükümlüleri, Yenikent Mahallesi Zeytindalı Parkı ve üniversite karşısındaki spor alanlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

27.08.2019 17:48 Denetimli Serbestlik yükümlüleri Söke'de temizlik çalışması yaptı
Aydın'ın Söke ilçesinde, Denetimli Serbestlik yükümlüleri, Yenikent Mahallesi Zeytindalı Parkı ve üniversite karşısındaki spor alanlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Söke Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Çağlar, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının projesi kapsamındaki çevrenin korunması ve temizlik çalışmalarının perşembe gününe kadar süreceğini belirtti.
Okullarda da temizlik çalışmalarının gerçekleştirileceğini aktaran Çağlar, "Denetimli Serbestlik yükümlülerimiz ağaç dikme gibi çeşitli sosyal projelerde de yer alıyorlar. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Devamı da gelecek." diye konuştu.

Yenikent, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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