Denetimli serbestlik yükümlüleri tarihi mekânları temizledi

Erzurum'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 18 yükümlü Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetlerin bulunduğu alanda temizlik çalışması yaptı.



Erzurum Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nce, 26-29 Ağustos tarihleri arasında infaz uygulamaları kapsamında Denetimli Serbestlik Tedbirlerinden yaralanan yükümlülerden oluşan gruplar, şehitliklerde, tarihi alanlarda, okullarda, mesire alanlarında, parklarda ve piknik alanlarında temizlik çalışması yürüttü. Programın son gününde il protokolünün de katılımıyla Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetlerin bulunduğu alanda bir temizlik çalışması yapıldı.



Çifte Minareli Medrese'den başlayan program Üç Kümbetlerin ve çevresinin temizliği ile sona erdi. Program sonunda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, yılda 5 bin 500 yükümlüye hizmet verdiklerini belirterek, öncelikli amaçlarının uyuşturucu bağımlıların uyuşturucuyu bırakması ve bu tür çalışmalarla yükümlülerin topluma kazandırılması olduğunu söyledi.



Denetim Serbestlik Şube Müdürlüğü olarak Erzurum İl Merkezinde yaptıkları çalışmaları aktaran başsavcı Bölükbaşı, şöyle devam etti: "15 Temmuz Milli Parkı içerisinde, Abdurrahman Gazi Türbesi mesire alanında, şehitliklerimizde ve en son olarak ta burada temizlik faaliyeti içerisine giriyoruz. Yükümlü arkadaşlarımız bu faaliyetlerimize gönüllü bir şekilde destek oluyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bizler bu faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. İnşallah kamu kurumlarımız bu arkadaşlarımızı kurumlarında yardımcı hizmetlerde katkı sağlamak üzere kabul ettikleri takdirde onlara faydalı olacaklarını, onların topluma kazandırılmalarına destek olacaklarını bilmelerini ve bu anlamda da desteklerini bekliyoruz."



"Ecdada saygı lafla olmaz"



Üç Kümbetlerin bulunduğu alanı "Türklerin Anadolu'ya mührünü vurduğu yer" olarak nitelendiren Vali Okay Memiş ise 1 Eylül'de Millet Bahçesi'nin ihalesi yapılarak bu alanda TOKİ tarafından inşaata başlanacağını belirtti.



Özellikle tarihi mekanların bulunduğu alanların temizliğine daha dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Memiş, "Bir takım eksikliklerimiz var bunu görüyoruz ve ben bunu sürekli söylüyorum. Hala eksikliklerimiz var. Daha temiz bir turistik bölge istiyoruz. Bu konu tamamıyla Belediyelerimizin görevi. Bunu çok daha iyi seviyeye getireceğiz" dedi.



Konuşmasına Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'na, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne ve yükümlülere teşekkür ederek devam eden Vali Memiş, şunları kaydetti: "Denetimli serbestlik yasasından dolayı bu kardeşlerimiz bize bu konuda yardımcı oluyor. Ben ilin valisi olarak yerde gördüğüm çöpü alan bir adamım. Biz bu duyarlılıkta olmak zorundayız. Herkesin bu duyarlılıkta olması lazım. Aksi takdirde bu imajımızı bozan bir şey olur. Nerede ecdadımıza saygı duymak. Ecdada saygı lafla olmaz. Bu çalışarak azmederek, dünyadaki diğer ülkelerle milletler rekabet ederek, bilimde ilimde teknolojide bunları sadece tüketen değil üreten bir millet olarak ecdadımıza saygı duyabiliriz. Bu kemanları tertemiz tutarak ecdadımıza saygı duyabiliriz. Bu lafta olmaz. Laf ile peynir gemisi yürümez. Ben bu kapsamda emeği geçen bütün yükümlü arkadaşlarımıza tek tek çok teşekkür ediyorum."



Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, 9'uncu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve kurum amirleri katıldı.



Erzurum valisi Okay Memiş'in makam aracına bineceği sırada yanına yaklaşan bir vatandaş Vali Memiş'e kendi yazdığı şirini okudu; Ayakkabı boyacısı olduğu ve isminin Mehmet olduğu öğrenilen Vatandaş; "Önce Atam, Sonra Vatan, Sağ olasın sen Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde şiirini okudu. Vali Memiş şiir okuyan vatandaşa teşekkür etti. - ERZURUM

