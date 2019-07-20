Denetimli serbestlik yükümlülerine 15 Temmuz sunumu

İnebolu
ilçesinde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik sunum gerçekleştirildi.
İnebolu Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, imam Adem Saygı'nın şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okumasıyla başladı.
Saygı, daha sonra yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir." dedi.
Program, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan slayt gösteriminin ardından sona erdi.