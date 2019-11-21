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Denetimli Serbestlik yükümlülerine 'diyabet' semineri verildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine yönelik "Diyabet" konulu seminer düzenlenerek, diyabet anlatıldı.

21.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:54Denetimli Serbestlik yükümlülerine 'diyabet' semineri verildi
Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine yönelik "Diyabet" konulu seminer düzenlenerek, diyabet anlatıldı.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde VM Medical Park Mersin Hastanesi ile yapılan işbirliği kapsamında gerçekleştirilen semineri, Uzm. Dr. Yusuf Gündüz verdi. Gündüz, seminerde, diyabette tedavi, beslenme tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler, egzersizde dikkat edilecek hususlar, başarılı bir diyabet tedavisi için kimlerden profesyonel yardım alınması gerektiği, insülin tedavisi, evde kan şekeri takibi, diyabette acil sorunlar, kan şekeri düştüğünde veya yükseldiğinde yapılması gerekenler ve diyabet tedavisindeki yenilikler konularında yükümlülere bilgiler verdi.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminere yaklaşık 100 denetimli serbestlik yükümlüsü katıldı. Seminerde, yükümlülerin soruları da hastane görevlileri tarafından cevaplandı.

Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği kapsamında yükümlülere yönelik seminerlerin devam edeceği bildirdi. - MERSİN

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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