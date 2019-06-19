19.06.2019 15:47
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Denetimli Serbestlik yükümlülerine 'Kariyer Eğitimi' verildi

Denetimli Serbestlik yükümlülerine

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kurs görmekte olan yükümlülere, Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü İş Kulübü tarafından 'Kariyer Eğitimi' konulu seminer verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kurs görmekte olan yükümlülere, Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü İş Kulübü tarafından 'Kariyer Eğitimi' konulu seminer verildi.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük bünyesinde eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında kurs görmekte olan yükümlülere iş arama becerileri, CV hazırlama ve mülakat teknikleri anlatıldı. Düzenlenen eğitim, Mersin İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları Nilgün Deli, Ahmet Turna ve İsmail Karaman tarafından verildi.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü grup çalışma salonunda gerçekleştirilen eğitime, Mobilyacılık ve Güneş Enerjisinden Elektrik Elde Etme Kursunda eğitim gören 25 yükümlü katıldı. Eğitim sonunda yükümlülere sertifikaları verildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
İŞKUR, Mersin, Güncel

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