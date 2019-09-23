Haberler » Güncel » Haber

Denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarına kırtasiye yardımı

Mersin'de 76 denetimli serbestlik yükümlüsünün çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldığı bildirildi.

23.09.2019 15:56Denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarına kırtasiye yardımı
Mersin'de 76 denetimli serbestlik yükümlüsünün çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldığı bildirildi.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası aracılığı ile yürütülen çalışma neticesinde, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen denetimli serbestlik yükümlülerinin çocuklarına, 2019-2020 yılı eğitim-öğretim döneminde kırtasiye yardımı yapıldığı belirtildi. Yapılan işbirliği kapsamında, denetimli serbestliğe tabi olup maddi durumlarının yetersiz olduğu tespit edilen 76 yükümlü çocuğuna, çanta ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketlerin teslim edildiği kaydedildi. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:21 Saka kuşu yakalayanlara 9 bin 800 lira para cezası
17:21 EBEGEM'den el sanatları kursu
17:21 Dha istanbul bülteni-4
17:20 Edirne'de acil çağrılar 112'de toplandı
17:20 Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı (1)
17:20 'Gümrük kanunu'nda değişiklik içeren teklif, meclis başkanlığı'nda
17:19 Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı (2)