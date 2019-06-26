26.06.2019 10:48
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Denetimli serbestlikten yararlanan kadınlara aşçılık eğitimi

Denetimli serbestlikten yararlanan kadınlara aşçılık eğitimi

İzmit Belediyesi "Şiddetle Yok Etme Sevgiyle Var Et" projesi kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan kadınlara aşçı çıraklığı eğitimi veriliyor.

İzmit Belediyesi "Şiddetle Yok Etme Sevgiyle Var Et" projesi kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan kadınlara aşçı çıraklığı eğitimi veriliyor.

İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , İŞKUR , Kocaeli Üniversitesi , KADEM, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Şiddetle Yok Etme Sevgiyle Var Et" projesi kapsamında başlatılan eğitim ile hüküm giymiş kadınların ceza sonrası sosyal hayata katılımları ve eşit bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri amaçlanıyor. Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'ndeki uygulama mutfağında verilen aşçı çıraklığı eğitimi İŞKUR ve Halk Eğitim Müdürlüğü yetkililerince veriyor ve eğitim ağustos ayına kadar devam edecek. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli Üniversitesi , Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , İŞKUR , İzmit Belediyesi , Yaşam

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