Denetimli Serbestlikten Yararlanan Kişilere İş-Kur'dan Destek

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:08



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:08

Çalışma ve İş Kurumu ile Denetimli Serbestlik Büro arasında imzalanan protokolle denetimli serbestlik şartlarından faydalanan kişilere mesleki eğitim kursları uygulamalı verilecek.Protokol, denetimli serbestlikten yararlanan vatandaşların mesleki eğitim kursları, uygulamalı girişimcilik eğitim programları ve bu durumdaki kişilerin işe uyumunu sağlayarak daha kolay işe yerleşmesini sağlayacak.Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde düzenlenen protokol törenine; Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ile Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar katıldı.Protokol töreninde konuşan Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, protokolün hayata katılım noktasında dezavantajlı gurupların yararlanması ve meslek sahibi olması için önemli olduğunu belirtti.Kaya açıklamasında, "Bu durumdaki vatandaşlarımızın iş ve meslek sahibi olmasını sağlayarak iş hayatına katılmalarını sağlamak başlıca görevlerimizden bir tanesidir. Düzenleyeceğimiz mesleki eğitim kursları ile kişilerin iş hayatında kalifiye birer eleman olmasını, uygulamalı girişimcilik eğitiminden yararlandırarak bireylerin kendi işinin patronu olmasını sağlamayı yararlandıracağımız iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri ile kişilerin iş bulmalarını kolaylaştıracak tedbirler almayı amaçlayarak bu protokolü imzalıyoruz" dedi.İmzalanan protokolün detaylarının açıklanmasının ardından Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. - KIRŞEHİR