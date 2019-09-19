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Denetimli serbestlikten yararlanan şahıs hırsızlıktan tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çalıştığı hastaneden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklanarak ceza evine gönderilirken, zanlının denetimli serbestlikten yararlandığı ortaya çıktı.

19.09.2019 19:14Denetimli serbestlikten yararlanan şahıs hırsızlıktan tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çalıştığı hastaneden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklanarak ceza evine gönderilirken, zanlının denetimli serbestlikten yararlandığı ortaya çıktı.

İlçedeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden diş tedavisinde kullanılan iki cihazın çalındığını fark eden doktor hastane yönetimine ve emniyet ekiplerine bildirdi. Hastaneye gelen ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin denetimli serbestlikten yararlanan ve kamu yararına hastanede çalışan Necmettin A. olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu Necmettin A. İlçe merkezinde gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Eşene T Tipi Cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde olduğu tespit edilen cihazlar ise ekipler tarafından hastaneye teslim edildi. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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