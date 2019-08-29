Denetimli temizlik

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı'nın; park, bahçe, mesire alanı ve sahillerin temizliğinin denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerce yapılmasına ilişkin 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi'nin tanıtımı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Gölbaşı Belediyesi Atatürk Sahil Parkı'nda yapıldı.

Proje 7 Bin Hükümlüyü Kapsıyor

Türkiye genelinde çeşitli illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan projeye denetimli serbestlik kapsamında bulunan 7 bin hükümlü destek verirken, Adalet Bakanlığı projenin hayata geçirilebilmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaptı.

Başkan Şimşek de Katıldı

Denetimli serbestlik infaz uygulamalarından kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırma, diğer adıyla 'kamu hizmeti cezası' kapsamında piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmalarının yapılmasını içeren projenin tanıtımına Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ile birlikte katılırken; bakanlar ve denetimli serbestlik kapsamındaki 100 hükümlüyle Atatürk Sahil Parkı'ndayerdeki çöpleri topladılar.

Çevre Bakanı İle Mogan Turu

Programın sonunda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü uğurlayan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Gölbaşı Belediyesi'ne ait GÖKTÜRK gezi teknesinde ağırlayarak birlikte Mogan Gölü turu attılar.