06.07.2019 22:35
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Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerin şehit olması

Şanlıurfa'da 26 Haziran'daki denetlemeler esnasında rahatsızlanmasının ardından şehit olan askerin Adana'daki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şanlıurfa'da 26 Haziran'daki denetlemeler esnasında rahatsızlanmasının ardından şehit olan askerin Adana'daki babaevine Türk bayrakları asıldı.
Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Volkan Şevik'in (23), Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.
Şevik'in babaevine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Şehidin cenazesinin yarın toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi. Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerin şehit olması
Kaynak: AA
Şanlıurfa, Adana, Güncel

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