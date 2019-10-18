Deney Atölyesi, oyunda sizi zamansız bir geceye davet ediyor

Yazgı Paradoksu; Maeterlinck, Mayakovsky, Jon Fosse, Strindberg, Delbo, Yeats, Camus Sartre ve Pirandello gibi birçok önemli yazarın metinlerini yenilikçi bir bakış açısı ile sahneye taşıyan topluluğun son çalışmasıdır. Deney Atölyesi, Sofokles'in ünlü tragedyası "Antigone" ve 20yy. da yeni nesnelci akımın öncüsü sayılan Anna Saghers'in, "Santa Barbaralı Balıkçıların İsyanı" adlı metnini, eklektik metinsel kurmaca ile sahneye taşıyor. Deney Atölyesi bu çalışmada da yeniden sanat yapıtı biçemi arayışıyla, seyirciye farklı bir tiyatral deneyim sunmaya devam etmektedir.

Serkan Karabayır'ın eklektik sahneleme rejisi ile ortaya koyduğu oyunda; Antigone ve Hull karakterleri adeta zaman çizgisini aşarak, birbirlerinin farkında olmadan aynı inanç ve tutkuyla yaşamlarını sonsuz bir noktaya taşıyorlar. Antik Yunan'ın tanrısal evreninde; gücün ve kazanmanın sembolü Kreon, değerlerimizi ve kararlarımızı sorgulatan İsmene, vicdanına ve aşkına tutunan Haimon, sözün temsilcisi Haberci; bir balıkçı kasabasında tutkuları ile büyüyen Andreas ve kendini var etme çabası içindeki Marie ile aynı sahnede buluşuyorlar. Farklı zamanlarda yaşamış Aristokrat bir kadın Antigone ve sıradan bir erkek Hull bizlere, günümüzde onları seyrederken evrensel şey'lerin aynı kaldığının ve bildiğimiz insan yok olana kadar da değişmeyeceğinin örneklerini sunuyorlar.

Peki gerçekte öyle mi?

Yazarlar: Sofokles, Anna Saghers

Çevirmen: Sabahattin Ali

Yönetmen : Serkan KARABAYIR

Yönetmen Yardımcısı: Sanem Soğukpınar

Oyuncular: Hasret Bolat, Aytunç Özulus, Mehveş Genç, Burçin Uluçay, Nuri Serdar Murat, Gizem Güneş Vergili, Sanem Soğukpınar, Yusuf Gündüz

Dramaturg: Sanem SOĞUKPINAR

Kostüm ve Sahne Tasarım: Ümmühan Akbulut Eskin, Filiz KURT

Işık Tasarım: Mehmet ERGÜN Görsel Tasarım: Rahime Orak

Ses Mühendisi: Onur SOĞUKPINAR