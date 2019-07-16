DENEYAP Teknoloji Atölyesi açıldı

Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın 100 günlük icraat programı çerçevesinde geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştiği DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Toplumu bilimle buluşturmak ve bilimsel farkındalık oluşturmak amacı ile yapımına başlandığı Trabzon Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde hizmete giren atölyenin açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Şafak, öğrenciler ve eğitimciler katıldı.
Vali Ustaoğlu, Türkiye
'de 12 ilde bulunan atölyenin Trabzon'da da hizmete girmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Trabzon'da yazılı ve uygulamalı sınavları başarı ile tamamlayıp eğitim almaya hak kazanan 101 ortaokul, 59 lise öğrencisi mevcut. 20 kişilik sınıflar şeklinde eğitimler bugün başladı." dedi.
"Geleceğimiz olan gençlerimiz burada aldıkları eğitimler sayesinde Türkiye'nin birçok teknolojik alanda ilklerini yapacaklar." diyen Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Dünyada muasır medeniyetler seviyesinde ve ötesinde projelere imzalarını atacaklar. 36 aylık süre içinde öğrencilerimiz tasarım, üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, ileri robotik, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, nesnelerin interneti ve mobil uygulama, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, yapay zeka başlıkları altında eğitim alacaklar. Programın sonunda ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılım sağlayacaklar."
Açılışın ardından Ustaoğlu, öğrencilerle birlikte sohbet etti.