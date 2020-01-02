Deneyap Teknoloji Atölyesi Gaziantep'te de kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortaklığıyla yürütülen projeyle 81 ilde 100 "Deneyap Teknoloji Atölyesi" kurulmasına ilişkin ilk etapta belirlenen 12 il arasında olan Gaziantep'te toplantı yapıldı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Vali Davut Gül, Gaziantep'in bu anlamda şanslı bir şehir olduğunu belirterek öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne başvuru yapmalarını söyledi.

Gaziantep'te bin 700 kişinin Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne başvuruda bulunduğunu aktaran Gül, "Sayı az değil ama daha da artması lazım. Bizim 20 bin kişiye ulaşmamız lazım. Ne kadar çok talep olursa Deneyap Atölyesi'nin ihtiyaç olduğu ön plana çıkacak ve bir değil daha fazla sayıda Gaziantep'te Deneyap Atölyesi yapılabilecek. Bunun için çocuklara şans vermemiz lazım. Çocukların bir dersten iyi olmamaları burada iyi olmayacağı anlamına gelmiyor. Her çocuğun başka bir yeteneği var, her çocukta farklı bir cevher mevcut.Bizim olabildiğince çok çocuğu müracaat ettirmemiz lazım" diye konuştu.

Öğretmenlerin de müracaat sayılarının artması gerektiğini belirten Gül,"Takım olarak bu sene iki binin üzerinde müracaat alarak Gaziantep bu işi hak etti diyebilecek bir konuma gelmemiz lazım. Deneyap atölyesi ile ilgili 20 binin üzerinde öğrenci müracatımızın olması lazım" ifadelerini kullandı.

Deneyap atölyelerindeki amacın ihaları, sihayarı yetiştiren ekibin kalitesinde hatta o ekipten daha iyi çocuklar yetiştirmek olduğun dile getiren Gül, bunun için emek harcanması gerektiğinin altını çizdi.

2020 yılında Gaziantep'te gerçekleştirilecek Teknofest hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gül, "Gaziantep bu anlamda şanslı bir şehir. Biz Teknofest'e talip olurken onun bir kısmı Gaziantep'te yapılabilir mi diye düşünmüştük ama Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürü ön plana çıktı ve hiç küçültmeden İstanbul'da yapılan organizasyonun aynısının burada yapılmasına karar verildi "dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam da gençleri teknoloji üretimine teşvik etmek amacıyla verdikleri destekleri anlattı.

Ülke genelinde 12 ilde "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin kurulduğunu söyleyen Kökçam, şunları dile getirdi: "Burada robotik kodlama, enerji teknolojileri, elektronik programlama, yapay zekâ, siber güvenlik, havacılık ve uzay gibi 10 farklı alanda eğitim veriyoruz. Bu kadar eğitimin bir arada verildiği, sistematik bir çerçeve içinde aktarıldığı, her ilde aynı müfredatın ve sistemin uygulandığı proje mantığı dünyada yok. Yapay zekâ, robotik ve siber güvenlik eğitimi verenler var ama biz hepsini bütünsel olarak ele alıyoruz.

Toplantıya Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, il ve ilçe müdürleri, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.