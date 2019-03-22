Deneyimli Kafeler Her Yerde

Kaynak: İHA

Tepebaşı Belediyesi'nin, şehir yaşamının ortasında vatandaşlar için sıcak bir durak ve mola noktası olarak hayata geçirdiği Deneyimli Kafeler, Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe ile bir noktada daha Eskişehirlilere hizmet verecek.Tepebaşı Belediyesi'nin en sıcak projelerinden biri olan Deneyimli Kafeler'e yenileri katılmaya devam ediyor. Son olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin adı verilen Deneyimli Kafe, Yenibağlar Mahallesi'nde vatandaşların kullanımına açıldı. Şehit Jandarma Er Osman Özgerçik Parkı içinde hizmet veren Deneyimli Kafe de gerçekleşen buluşmaya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra çok sayıda mahalle sakini katıldı.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç burada vatandaşlara Deneyimli Kafelerin verdiği hizmetler hakkında bilgiler vererek vatandaşların tesisi özel günlerinde kullanabileceğini ve tesisin Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin ismini taşıyacak olmasından da memnun olduğunu belirtti.Vatandaşlar Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a gerçekleştirdiği çalışmalar ve mahallelerine kazandırılan Deneyimli Kafe'den dolayı teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR