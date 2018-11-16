Dengbejlik" Kültürü Şanlıurfa'da Yaşatılıyor

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa
'da Müzik" sempozyumu kapsamında, Güneydoğu Anadolu bölgesinin yöre halkının yaşam biçimi, gelenek ve göreneklerini yansıtan "Dengbej Geleneği" dinletisi düzenlendi.
Tarihi Gümrük Han
'ında gerçekleştirilen etkinlikte, Hilvan
ilçesinden gelen Dengbejler Mahmut Aydoğdu, Cuma Aktanbaş ve İsmail Turgut
, yüzyıllar önce yaşanmış aşıkların ve acıların anlatıldığı uzun hava ve ezgileri Kürtçe seslendirdi. Handaki çok sayıda yerli ve yabancı turist
, dengbejleri cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Zaman zaman vatandaşların da eşlik ettiği ezgileri, turistler ilgiyle dinledi.
Dengbej Mahmut Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nde dengbej geleneğinin yüzyıllardan beri sürdüğünü söyledi.
Dengbejliğin dedelerinden kalan bir miras olduğunu anlatan Aydoğdu, şunları dile getirdi:
"Daha önceleri televizyon, radyo yokken dedelerimiz, babalarımız sıra gecelerinden veya köy odalarında bir araya geldiklerinde, içlerinden geldiği gibi çeşitli ezgileri seslendirirdi. Dengbejlik bir kültürdür, bunun içinde yaşanmış aşklar ve acılar var. Bizler, dedelerimizden ve babalarımızdan kalan bu mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizden duyduğumuz aşkları ezgi şeklinde seslendiriyoruz. Bu ezgilerin ve uzun havaların kaynağı beli değil, dilden dile dolaşır. Yetkililerimizden talebimiz, bu kültürün ve geleneğin yaşatılarak destek çıkılmasıdır. Son yıllarda yörede dengbej sayısı çok azaldı. Yeni nesillere bu geleneği aktarmamız gerekiyor."
Dengbej İsmail Turgut da 40 yıldır dengbejlik yaptığını belirterek, "Bizler dengbejler olarak kültürümüzü yaşatıyoruz. Yöremizdeki ezgileri Kürtçe seslendiriyoruz. Son yıllarda kültürümüzün birçok değeri kayboldu. Sağolsun büyükşehir belediyemiz böyle bir etkinlik düzenleyerek bu kültürü ayakta tutmaya çalışıyor. Onlardan talebimiz kentte bir dengbej evinin yapılması. Yeni nesil gelip bu kültürü görüp yaşaması gerekiyor." diye konuştu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek de Şanlıurfa müziğinin Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) tescillenmesi için yapılan ön başvurunun bir süre önce kabul edildiğini anımsattı.
Şanlıurfa'nın bir müzik şehri olduğunu anlatan Çiçek, "12 bin yıldır bu topraklarda müzik yapılıyor. Birçok medeniyetinin burada yapmış olduğu müzik bize birer miras olarak kalmış. Bizler büyükşehir belediyesi olarak müziğimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda devam eden sempozyum kapsamında yöredeki müzik geleneklerini sergiliyoruz. Müziğimizin gelişmesi konusunda çok güzel bir hizmete imza atıyoruz. Bu günde yöremizdeki dengbejleri bir araya getirdik. Burada bizlere ezgileri seslendiriyorlar. " dedi.
İsmail Turgut,Şanlıurfa