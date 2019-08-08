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Dengeşik, Sivas Vali Yardımcılığına atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

08.08.2019 17:38 Dengeşik, Sivas Vali Yardımcılığına atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Kararname kapsamında Sivas'ta görev yapan bazı mülki idare amirlerinin de yeri değiştirildi. Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Polat Edirne Vali Yardımcılığına, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Doğanşar Kaymakamı Ahmet Solmaz Şırnak Ulu Dere Kaymakamlığına, Divriği Kaymakamı Muhammet Öztabak Van Bahçesaray Kaymakamlığına, Kangal Kaymakamı Cuma Emeç ise Tunceli Hozat Kaymakamlığına atandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik Sivas Vali Yardımcılığına, Malatya Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem Şarkışla Kaymakamlığına, Ağrı Vali Yardımcısı Hidayet Sarı ise Suşehri Kaymakamlığına atandı. - SİVAS

Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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