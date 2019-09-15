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Dengesini kaybedip balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da kardeşine misafirliğe gelen bir kişi, 4'üncü katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

15.09.2019 18:53Dengesini kaybedip balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da kardeşine misafirliğe gelen bir kişi, 4'üncü katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Dörtyol Mahallesi Adliye Siteleri'nde meydana geldi. Kardeşine misafirliğe gelen 50 yaşındaki Cavit Keskin, balkonda dengesini kaybederek 4'üncü kattan yere düştü. Durumu gören vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan vatandaşı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cavit Keskin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Dörtyol, Keskin, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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