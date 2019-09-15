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Dengesini kaybedip balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

Dengesini kaybedip balkondan düşen şahıs hayatını kaybettiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kardeşine misafirliğe gelen bir kişi balkonda dengesini kaybederek 4'üncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

15.09.2019 19:12
Dengesini kaybedip balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kardeşine misafirliğe gelen bir kişi balkonda dengesini kaybederek 4'üncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Dörtyol mahallesi Adliye Siteleri'nde meydana geldi.
Kardeşine misafirliğe gelen 50 yaşında ki Cavit Keskin balkonda dengesini kaybederek 4'üncü kattan yere düştü. Durumu gören vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan vatandaşı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cavit Keskin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dengesini kaybedip balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

Keskin, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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