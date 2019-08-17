Haberler» 3. Sayfa» Haber

Dengesini kaybedip balkondan düştü

Turgutlu ilçesinde 3. kattaki evin balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.

17.08.2019 08:40 Dengesini kaybedip balkondan düştü
Turgutlu ilçesinde 3. kattaki evin balkonundan düşen kişi ağır yaralandı. Dengesini kaybederek evinin balkonundan düşen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde oturan G.E. (42), 3. kattaki evlerinin arka balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıyı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralanın durumunun ağır olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Cumhuriyet Caddesi, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:06   Van'da 30 kilogram eroin ele geçirildi
10:05   Bakan Pakdemirli'den yangınlar hakkında açıklama
10:03   Bakan Pakdemirli'den yangınlar hakkında son bilgi
10:03   Acı haber 3 ay sonra geldi
09:55   Esrarla yakalanan torbacıyı "içiciyim" savunması kurtarmadı
09:54   Uganda'da akaryakıt tankeri patladı : 10 ölü
09:54   Mardin Büyükşehir Belediye önünde hareketli saatler