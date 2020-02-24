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Dengesini kaybetti… Az kalsın otobüsün altında kalıyordu

Rusya'da bir kadın, kaldırımda yürürken dengesini kaybetmesi üzerine yola düştü.

24.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:38Dengesini kaybetti… Az kalsın otobüsün altında kalıyordu

'da bir kadın, kaldırımda yürürken dengesini kaybetmesi üzerine yola düştü. Dengesini kaybeden kadın, o sırada karşıdan gelen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Olay, Rusya'nın Rostov bölgesindeki Azak kentinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir kadının kaldırımda yürüdüğü ayağını yola attığı sırada ise dengesini kaybederek sendelediği ve yola düştüğü, o sırada bir otobüsün de kadının düştüğü noktaya doğru geldiği görüldü. Baş kısmı otobüsün tekerlerine doğru gelen kadın, milimetrelerle ezilmekten son anda kurtuldu.

Yerel medya, kadının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Kadının kaldırımda yürümesi

-Dengesini kaybetmesi

-Kadının yola düşme anı

-Otobüsün çok yakından geçişi

-Kadının ezilmekten kurtulma anı



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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