Dengi Dengine 1.bölüm Fragmanı

Mert, Gökçe
ve Bora
, arkadaşları Toprak'ı elim bir trafik kazasında kaybederler. Bir rock festivalinde sahneye çıkmak isteyen Toprak'ın hayalini gerçekleştirmek için, babası Seyfi ile beraber çalışmaya başlarlar. Para kazanmaları ve çekecekleri kliple festivale kabul edilmeleri gerekmektedir. İş arama serüvenleri, Niyazi'nin odasında son bulur. Niyazi'nin teklifiyle mahalle muhtarının yanına gider ve kendilerini bir anda ramazan davulcusu olarak bulurlar.
Mini Dizi 'Dengi Dengine' Bayramı haftası hafta içi her gün 20.00'de #TRT1'de.
Kaynak: DailyMotion.com
Bora Füzesi
, Gökçe
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