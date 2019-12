Deni Avdija: “Sonsuza dek basketbol oynamak istiyorum” (Özel röportaj)

2020 NBA Draftı, öncüllerine göre oldukça farklı olacak. Zira ilk 10 sıradan Avustralya ve Yeni Zelanda Basketbol Ligi (NBL) ile Avrupa liglerinden genç yıldız adaylarının seçileceği konuşuluyor. Yani geleceğe yatırım yapmak isteyen NBA takımları için tek önemli gözlem havuzu, NCAA değil.



Maccabi Tel Aviv formasıyla Euroleague ve İsrail Ligi’nde maçlara çıkan Deni Avdija, NCAA dışı oyuncular arasında draft sıralaması en yüksek olması beklenen isim. Peki, Avdija basketbola nasıl başladı? Hedefleri neler?









Takım: Maccabi Tel Aviv



Uyruk: İsrail



Pozisyon: Kısa forvet



Boy: 202 cm



Kilo: 97 kg



Yaş: 18

















Basketbola başlama hikâyenden bahseder misin?





Sporla tanışmam futbol sayesinde oldu. İki yıl boyunca neredeyse her gün futbol oynadım. Kötü değildim, hatta bazı antrenörlerim iyi bir oyuncu olacağımı söylüyordu. Fakat bir süre sonra futbol oynamak istemedim. Antrenmanlara ve maçlara olan ilgim kayboldu. Spora ara vermek istemediğim için babamın fikrini aldım. Kendisi basketbolcu olduğu için beni bu spora yönlendirdi. İlk başlarda kötüydüm, gerçekten. Ama babam bana sürekli olarak, “Endişelenme. Daha iyi olacaksın. Sadece dene. Denediğin zaman diğerlerinden daha iyi olacaksın.” diyordu. Onu dinledim, denemekten ve çalışmaktan vazgeçmedim. Hâlen daha çalışıyorum, hem de sürekli olarak.





Fiziksel açıdan büyük bir gelişim kaydettin. Bu süreci açıklar mısın?





Genç takımlardayken fiziksel olarak oynadığım takımın en kötü oyuncularından biriydim. Omuzlarım dardı. Vücudumun alt kısmı çelimsizdi. Dripling yaparken iyiydim ama temaslı oyunda zorlanıyordum. Basketbolu her geçen gün biraz daha seviyordum. Bu yüzden saha içinde oyunu kontrol eden oyuncu olmak için fiziksel gelişimime ağırlık verdim. Ağırlık çalışmaları ve uzun koşu seanslarıyla birlikte beslenme düzenimi değiştirdim.





Oyun tarzın hakkında ne düşünüyorsun? Sence artıların ve eksilerin neler?





Bence bu yıl biraz daha iyi şut atıyorum. Şut mekanizmamı değiştirmeye çalıştığım için bu geçiş süreci zor oluyor. Özellikle hız ve ritim anlamında zorlanıyorum. İlk olarak bu konuda gelişmeliyim. Bence forvet kanallarını dripling’le kullanmakta ve savunmada birden fazla pozisyonu karşılamakta iyiyim. Ama dediğim gibi bütün özelliklerimi geliştirmek için çalışmaya devam ediyorum. Her sabah erkenden kalkıp önce salon antrenmanımı yapıyorum. Ardından takım antrenmanı ve son olarak bireysel çalışma... Bireysel antrenmanlarımda şut, ribaund, pas ve oyun okuma becerilerime ağırlık veriyorum. (Gülerek) Sonsuza dek basketbol oynamak istiyorum. Bu yüzden çalışmaya daima devam edeceğim.





Çoğu kişiye göre 2020 NBA Draftı’nda ilk sıralardan seçileceksin. Bu durum sana neler hissettiriyor?





Dostum, inanılmaz... Gerçekten de inanılmaz. Yani birçok farklı ülkeden isim bu draft’a katılacak. O isimlerin arasında ilk sıralarda gösterilmek büyük bir onur.





Modern basketbol döneminde forvetlerin rolü hakkında ne düşünüyorsun?





Bence birden fazla pozisyonu savunmanız en önemli kriterlerden birisi. Çünkü bütün takımların hücum stratejileri perde oyununa dayanıyor. Perdeden sonra adam değişimi yapıldığı için kısanın karşısında uzun, uzunun karşısında kısa kalıyor. Bu ters eşleşmelerde rakibinize avantaj vermemeniz gerekiyor. Bu nedenle elleriniz hızlı olmalı, pozisyonu doğru analiz edebilmelisiniz ve topu alır almak hücuma çıkmalısınız. Çünkü diğer önemli kriter temponun artması. Pas sayısının çok olduğu hücumlarda bile tempo yüksek. Topu alıp rakip sahaya dripling edip penetre kanallarını pasla veya drive’la kullanmanız gerekiyor. Ayrıca üç sayılık atışlarda da belirli bir isabet oranı yakalamanız lazım.





NBA’deki basketbol anlayışını nasıl değerlendirirsin?





Bence eğlenceli ve öğretici. Smaç, blok ve bir sahadan diğer sahaya atılan paslar oyunun eğlencesini arttırıyor. İlginç setlerin öğretici yönünü seviyorum. Mesela pick&roll oynandıktan sonra pick&pop yapılması gibi.





Koç Ioannis Sfairoploulos’tan neler öğreniyorsun?





Neredeyse bütün takım antrenmanımızdan sonra yanıma gelip artılarımı ve eksilerimi söylüyor. Mesela sezon başındaki bir maçımızda savunmada basit bir adam değişim hatası yapmıştım. Maç sonrasında beni yanına çağırdı ve o pozisyonun önemini anlattı. Ardından ilk antrenmanımızda aynı hücum pozisyonunu kurguladı ve savunma yapmamı istedi. Birkaç denemenin ardından başarılı olmuştum. O günden beri adam değişimlerindeki hatalarımın azaldığını söylüyor. Özel konuşmalarımızda ise yetenekli olduğumdan, öğrenmeyi sevdiğimden ve çalışkanlığımdan bahsediyor. Yani ideal bir koç figürü. Şanslıyım.





Sezonun şu ana dek geride kalan bölümü hakkında neler söylemek istersin?





Herkesin beklemediği bir şekilde başladık. Sezon öncesinde bizim play-off’a kalabileceğimizi fakat normal sezondaki oyunumuzun ve play-off maceramızın iyi olmayacağı düşünülüyordu. Şu ana kadarki performansla ligin en iyi takımlarından biri olduğumuzu gösterdik. Özellikle savunmadaki gelişimimiz önemliydi. Daha iyi olacağız.





Saha dışı hayatından bahseder misin?





Kız arkadaşımla gezmeyi, ailemle zaman geçirmeyi, Playstation oynamayı, plaja gidip dinlenmeyi ve yemek yemeyi seviyorum. Kendi karakterim hakkında bir şeyler söylemem çok zor fakat arkadaşlarım benim eğlenceli ve “cool” olduğumu düşünüyorlar. Sanırım haklılar. Basketbol oynamadığım zaman eğlenceli şeyler yapmayı seviyorum. Etrafımı gözlemleyip bir şeyler hakkında şaka yapmaktan keyif alıyorum. Ama formayı giydikten sonra yalnızca kazanmaya odaklanıyorum.





Son olarak, en büyük hayalin ne?





Klasik bir cevap olacak ama NBA veya Avrupa’da üst seviyelerde basketbol oynayıp başarılar kazanmak istiyorum. Arkamda iyi bir miras bırakmak istiyorum. Bütün bu yolculukta basketbola olan tutkum ve çalışmam asla sona ermeyecek.

Kaynak: EuroSport.com