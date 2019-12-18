Haberler » Ekonomi » DENİB, Çal'da girişimcilere ihracat yapmanın yollarını anlattı - Ekonomi

DENİB, Çal'da girişimcilere ihracat yapmanın yollarını anlattı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından ihracat yapmak isteyen firmalara yönelik gerçekleştirilen "Senden İhracatçı Olur" projesi kapsamında Çal ilçesinde tanıtım toplantısı yapıldı.

18.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:41DENİB, Çal'da girişimcilere ihracat yapmanın yollarını anlattı
İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından ihracat yapmak isteyen firmalara yönelik gerçekleştirilen "Senden İhracatçı Olur" projesi kapsamında ilçesinde tanıtım toplantısı yapıldı.

Proje ile Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırılması, ihracat girişimcilik ruhunu aşılaması hedefleniyor. DENİP tarafından yürütülen projede Denizli'de faaliyet gösteren firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin verileceği ve firmalara ihracat süreçlerinde destek sağlanması planlanıyor.

DENİB tarafından yürütülen ve yeni ihracatçılar kazanarak kent ihracatının artırılmasını temel amaç olarak belirleyen proje kapsamında Denizli'nin ilçelerindeki bilgilendirme toplantısı düzenlenmeye başlandı. Bu kapsamda toplantılardan biriside Sarayköy ilçesinde yapıldı.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu katılım sağladı. - DENİZLİ

İhracat, Denizli, Çal, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:00 AKO Akü, ABD pazarında Amerikan araçlarına uygun aküler ile büyüyor - Ekonomi
15:59 Otomotiv tedarik sanayi firmaları patenti sevdi - Ekonomi
15:58 Huawei Nova 5T, Türkiye'de satışa sunuldu - Ekonomi
15:57 Rusya'dan şeker ithalatı kafaları karıştırdı - Ekonomi
15:50 Rekabet Kurulu kararları - Ekonomi
14:24 Vodafone her iki eşe de 16 hafta doğum izni verecek - Ekonomi
14:12 Simit Sarayı'ndan "500 milyon dolar borç" iddialarına yalanlama - Ekonomi
13:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul'u eleştirenlere Nasreddin Hocalı yanıt - Ekonomi
13:28 Türkiye'nin en genç muhtar adayı, gazete satın alarak medya patronu oldu - Ekonomi
13:07 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı'na ortak olmasını tasvip etmem mümkün değil - Ekonomi
18.12.2019 16:11:21