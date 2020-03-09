DENİB'de İleri Excel Uygulamaları Eğitim' yapıldı
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından 'İleri Excel Uygulamaları Eğitim' programı gerçekleştirildi.
09.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:28
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından 'İleri Excel Uygulamaları Eğitim' programı gerçekleştirildi.
Eğitim çalışması DENİB'de yapıldı. Vidoport.com'dan Ömer Bağcı tarafından sunulan eğitim programında genel excel kullanımı, koşullu biçimlendirmelerin uygulanması, verilerin girdisinin doğrulanması, çeşitli formüllerin kullanımı, pivottable gibi excelin farklı işlevleri anlatıldı ve tablolar üzerinden uygulamalı örnekler gerçekleştirildi.
Eğitmen Ömer Bağcı, işletmelerde satış listeleri üzerinden farklı şekillerde raporlamalar ve çalışmalar yapılabileceğini, katılımcıların uygulamaları kullanarak sürekli kendilerini geliştirebileceğini dile getirerek bazen saatler alan işlemlerin bir formül veya raporlama ile birkaç dakikada yapılabileceğini ifade etti.
Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru cevap bölümüyle devam etti.
DENİB Akademi Eğitimlerine, 12 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek olan 'Profesyonel Satış Teknikleri Eğitimi' ile devam edecek. - DENİZLİ
Eğitim çalışması DENİB'de yapıldı. Vidoport.com'dan Ömer Bağcı tarafından sunulan eğitim programında genel excel kullanımı, koşullu biçimlendirmelerin uygulanması, verilerin girdisinin doğrulanması, çeşitli formüllerin kullanımı, pivottable gibi excelin farklı işlevleri anlatıldı ve tablolar üzerinden uygulamalı örnekler gerçekleştirildi.
Eğitmen Ömer Bağcı, işletmelerde satış listeleri üzerinden farklı şekillerde raporlamalar ve çalışmalar yapılabileceğini, katılımcıların uygulamaları kullanarak sürekli kendilerini geliştirebileceğini dile getirerek bazen saatler alan işlemlerin bir formül veya raporlama ile birkaç dakikada yapılabileceğini ifade etti.
Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru cevap bölümüyle devam etti.
DENİB Akademi Eğitimlerine, 12 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek olan 'Profesyonel Satış Teknikleri Eğitimi' ile devam edecek. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :DENİB'de İleri Excel Uygulamaları Eğitim' yapıldı
Manşet
Haberler
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Güncel
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı